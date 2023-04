Als Ron Sucker sein Videospiel Ende 2019 einem großen deutschen Spieleunternehmen aus Frankfurt vorstellt, soll er plötzlich mitten in der Präsentation aufhören zu reden. "Ich wünschte, ich hätte das aufgezeichnet", erinnert er sich. Zu diesem Zeitpunkt hat der Dresdner schon vier Jahre lang an Highrise City gearbeitet, einer Wirtschaftssimulation, bei der man seine eigene Großstadt aufbaut und managt. Jeden Tag nach der Arbeit setzt sich der gelernte Elektrotechniker nochmal mehrere Stunden hin und programmiert. "Die haben mich dann unterbrochen und meinten: 'Also Herr Sucker, ich habe noch nie jemanden gehört, der so leidenschaftlich über ein Spiel erzählt'".