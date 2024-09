Der Volkswagenkonzern hat auch für die Werke in Zwickau, Chemnitz und Dresden die Verträge zur Beschäftigungssicherung gekündigt. Das geht aus einer Mitteilung der IG Metall hervor. Die Kündigung erfolgte einen Tag vor Beginn neuer Tarifverhandlungen in Hannover. Der IG Metall-Bezirksvorsitzende Dirk Schulze erklärte, die Sozialpartnerschaft werde mit Füßen getreten. Der Konzern müsse mit entschiedenem Widerstand rechnen.

Das solle bereits am Mittwoch in Hannover sichtbar werden, sagte Schulze in der Mitteilung. "Wir kämpfen für die Beschäftigungssicherung. Alle Standorte müssen bleiben. In Sachsen genau wie in den anderen Regionen." Statt Kürzungen und Abbau fordere die Gewerkschaft ein tragfähiges Zukunftskonzept: "Das Management muss Verantwortung übernehmen für die hausgemachten Fehler und Versäumnisse, statt die Beschäftigten dafür zahlen zu lassen."