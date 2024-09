Kritik an Autohersteller-Sparkurs Volkswagen stellt deutsche Standorte infrage und schließt Kündigungen nicht aus

Hauptinhalt

02. September 2024, 22:05 Uhr

Weil das selbstauferlegte Sparprogramm nicht so viel bringt, wie erhofft, will Volkswagen jetzt konsequenter durchgreifen. Die Beschäftigungssicherung soll aufgekündigt werden, Standorte in Deutschland stehen zur Debatte. Das war bislang ein Tabu beim Autohersteller. Welche Werke und wieviele Mitarbeiter betroffen sein könnten, ist noch unklar. Gewerkschaften und Betriebsrat protestieren.