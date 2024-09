Welche Werke beim größten industrielle Arbeitgeber in Deutschlands konkret wegfallen könnten, ist derzeit nicht bekannt. Ebenso wenig, wie viele Mitarbeiter ihre Arbeit verlieren könnten. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat für die Standorte im Freistaat Unterstützung signalisiert. "Die Botschaft aus Wolfsburg hat uns alarmiert und stark getroffen. Der Freistaat steht zu allen sächsischen Standorten und fest an der Seite der Kolleginnen und Kollegen in Zwickau, Chemnitz und Dresden", sagte er laut Mitteilung.

Sachsen unterstütze auch Forderungen, eine Verkaufsprämie für Elektrofahrzeuge wieder einzuführen.



In Sachsen sind laut Unternehmensangaben rund 11.000 Beschäftigte für VW tätig. In Zwickau wurde Anfang Juli wegen schwacher Nachfrage nach E-Autos bereits ein Stellenabbau angekündigt.