Europa- und Kommunalwahl Reaktionen zum Wahlergebnis in Sachsen: Kretschmer fordert Kurswechsel

10. Juni 2024, 13:28 Uhr

Die Wahlen am vergangenen Sonntag haben die politische Landschaft im Freistaat stark verändert. Nach einer langen Nacht haben sich viele Vorstände der Parteien und Wählervereinigungen am Montag beraten, bevor sie an die Öffentlichkeit gingen. Als einer der Ersten hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die Wahlergebnisse mit der erstarkten AfD eingeschätzt.