Selbst wenn Briefwahlunterlagen ordnungsgemäß beantragt und zugeschickt wurden, kann es Manipulationen geben, indem auf den einzelnen Wähler Druck ausgeübt wird oder in dessen Beisein jemand anderes das Kreuz setzt - wie beim Wahlbetrugsskandal in Quakenbrück zur Kommunalwahl hundertfach geschehen. Die manipulierte Stimmzettel wurden in die Wahlurne geworfen, um das Ergebnis zu beeinflussen. Eine strenge Kontrolle bei Aus- und Rückgabe der Wahlunterlagen soll dies verhindern.

Beim Wahlfälschungsskandal in Stendal in Sachsen-Anhalt waren von zwölf Bürgern Stendals Vollmachten für insgesamt 179 Briefwahlunterlagen im Rathaus angefordert, direkt abgeholt und danach gefälscht worden. Laut Gesetz in Sachsen-Anhalt hätte ein Bevollmächtigter aber nur maximal vier Wahlunterlagen einreichen dürfen.



Nachdem Wähler am Wahltag verblüfft hörten, sie hätten schon per Brief gewählt und ein Wähler auf die Fälschung seine Unterschrift in der Vollmacht hinwies, flog der Betrug auf. Ein Mitarbeiter des Jobcenters, zugleich ambitionierter CDU-Stadtrat, hatte die Adressdaten für die Wahlunterlagen kopiert, beantragen lassen, fälschen und in die Briefwahlurne schicken lassen.