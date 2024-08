Bildrechte: IMAGO / Sylvio Dittrich

Erhöhte Alarmstufe Waldbrandgefahr in Mitteldeutschland nimmt zu

26. August 2024, 05:00 Uhr

Das bisschen Regen der letzten Wochen reicht nicht, das sonnige Sommerwetter in Mitteldeutschland sorgt zurzeit dafür, dass in vielen Wäldern die Brandgefahr wächst. Vor allem in den trockenen Kiefernwäldern in den Regionen um Bautzen oder Leipzig. In Nordsachsen ist die höchste Waldbrandalarmstufe zwar nach einzelnen Niederschlägen am Wochenende wieder gesenkt worden, doch das dürfte nicht lang anhalten. Doch man ist gut vorbereitet.