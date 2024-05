Die Bleichwiese in Rudolstadt war am Samstag in der Hand des Technischen Hilfswerks (THW). Mit Blaulichtfahrzeugen, auch von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz (DRK), Johanniter und der Polizei haben rund 150 Helfer seit dem frühen Morgen für den Einsatz bei Waldbränden geübt.

Bildrechte: MDR/Uwe Kelm