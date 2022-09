Weihnachten kommt 100 Tage bis Heiligabend: Männelmacher, Stollenbäcker und Gänsemäster arbeiten unter Hochdruck

In 100 Tagen ist Heiligabend. Während in den Geschäften schon die Weihnachtsleckereien nahe der Kassen platziert werden, läuft die Mast der Festtagsbraten noch einige Wochen. Trotz des Dürresommers soll es bei den Weihnachtsbäumen aus sächsischen Staatswäldern keine Engpässe geben. Bei den Männelmachern fliegen die Hobelspäne bis in den Dezember. In Burgstädt öffnet - nur aus Spaß - schon am Wochenende ein Weihnachtsmarkt.