Von der Kloßfrau bis zum Gärtner

Eigentlich gebe es von fast jedem Beruf inzwischen Räucherfiguren, sagt Claudio Lenk. Tatsächlich bietet ein Unternehmen aus dem nahen Vogtland gedrechselte Winzer, Imker, Bauern, Schmiede oder Gärtner an. Was auffällt: Männer dominieren eindeutig das Sortiment wohl aller Räucherfigurenhersteller. Aber es gibt natürlich aus das Räucherweib.



Besonders bekannt ist das Motiv der Kloßfrau, die zumeist eine große Schüssel dampfender, wohl zwischen Frühstück und Gänsebraten zubereiteter Kartoffelklöße trägt. Auch Krankenschwestern gibt es, wo der Rauch aus einer Teetasse aufsteigt. Die Seiffener Drechslergenossenschaft listet mehr als 50 Figuren auf, wenn man in deren Shop nach "Räucherfrau" sucht. Und keine Sorge, es sind nicht nur Köchinnen und Pflegekräfte berücksichtigt.

Sammlung wächst nach und nach

Die meisten Räucherfiguren im Museum sind Schenkungen oder Leihgaben oder stammen von Kunsthandwerker-Kollegen. Claudio Lenk geht nicht auf Einkaufstour, um jede Neuheit oder besonders alte Exemplare zu ergattern. Sein Museum soll nach und nach wachsen. In dem Gebäude einer ehemaligen Färberei ist noch genügend Platz. Stolz ist der Männelmacher auf Musterfiguren, die beispielsweise in der DDR in Dresden oder Seiffen entwickelt wurden und für den Westmarkt bestimmt waren. Etliche davon gingen nie in Serie, weil deren Herstellung zu aufwendig gewesen wäre. Die ältesten Exemplare im Museum haben knapp 100 Jahre auf ihrem hölzernen Buckel.

Hobbyhandwerker versuchen sich an Räucherfiguren

Räucherfiguren waren in der DDR meist Bückware und fast schon eine eigene Währung. So ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Hobbyhandwerker in der heimischen Werkstatt an der Drechselbank versucht hatten. Zwar liegt die Schönheit immer im Auge des Betrachters. Dennoch darf festgestellt werden, nicht jeder Handwerker ist auch mit künstlerischem Geschick gesegnet. Drechsler und Holzspielzeugmacher sind nicht umsonst Ausbildungsberufe.



Im Museum sind einige Exemplar zu bewundern, die - na ja -zum Schmunzeln anregen und statt in der festlichen Weihnachtsstube auch auf dem "Ebrbudn" (also dem Oberboden, wie der Erzgebirger zum Dachboden sagt) ganz gut aufgehoben sind, wie ich finde. Und der Fachmann Claudio Lenk sieht das ähnlich und lässt einige im Depot stehen. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Diese Räucherfiguren haben Hobbydrechsler in der DDR hergstellt. Bildrechte: MDR/L. Müller

Hunderte Eisenbahner-Motive ergänzen Sammlung

Eine Spezies unter den Räuchermännern - ja wirklich dieses Mal den Räuchermännern - scheint sich einer besonderen Beliebtheit bei Sammlern zu erfreuen: die Eisenbahner. Es gibt Schaffner, Lokführer und Bahnhofsvorsteher in meist blauen Uniformen und mit markanter Mütze. Im Räuchermannmuseum in Cranzahl wird die Ausstellung in diesen Wochen um die Sammlung eines echten Eisenbahners aus Niedersachsen erweitert, der rund 700 Eisenbahner-Räuchermännchen dem erzgebirgischen Museum überlässt.



Bei dieser Gelegenheit zeigt mir Claudio Lenk auch das nicht öffentliche Depot des privaten Museums, in dem noch hunderte Räucherfiguren schlummern. Eine ganze Sammlung von Eisenbahner-Räuchermännchen wird aktuell in das Museum integriert. Bildrechte: MDR/L. Müller

Dritte Generation an der Drechselbank

In Cranzahl beginnt bekanntlich die Strecke der Fichtelbergbahn, die noch täglich mit Dampfloks nach Oberwiesenthal befahren wird. Eine solche Dampflok gibt es als Räucherlok auch von Lenk & Sohn - eben jener Firma, die Claudio Lenk gemeinsam mit seinem Vater Bernd gegründet hat und noch immer betreibt. Beide erlauben mir einen Blick in die Produktion. Dort ist gerade Toni Lenk an der Drechselbank mit der Herstellung von Lokkesseln aus gut getrocknetem Buchenholz beschäftigt.



Der 18-Jährige lernt gerade den Beruf des Holzspielzeugmachers im Rahmen der Verbundausbildung in Seiffen und lässt sich gerne über die Schulter schauen. Er verkörpert die dritte Generation in dem Familienbetrieb und hat noch drei jüngere Geschwister. Schon von Kindesbeinen an hat er seinem Vater und Großvater in der Werkstatt geholfen. Toni Lenk tritt in die Fußstapfen seines Vaters und lernt aktuell Holzspielzeugmacher. Bildrechte: MDR/L. Müller

In den "Qualmguschen" hängt der Räucherkerzchen kopfüber