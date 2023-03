Das Wetter in Sachsen

In der Nacht regnet es anfangs in der Oberlausitz. Später bleibt es trocken bei einem meist stark bewölkten Himmel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 2 Grad. Der Wind lebt auf.



Morgen zieht in der ersten Tageshälfte ein Regengebiet durch. Danach wird es wechselhaft mit Schauern, Aufheiterungen und einem stürmischen Wind. Die Höchstwerte liegen bei frühlingshaften 12 bis 15 Grad.





3-Tage-Aussicht

Am Dienstag werden anfangs noch örtlich 14 Grad erreicht. Aber im Tagesverlauf wird es kälter. Dazu ist es weiter unbeständig mit Schauern und sehr windig.



Am Mittwoch fällt in den Bergen Schnee. Sonst eher Regen. Maximal werden 4 bis 7 Grad erreicht.



Am Donnerstag ist es wechselhaft und kühl.