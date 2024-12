Beim Betreten der Sonderausstellung im sachlich-eleganten Museum Gunzenhauser tritt man mitten in eine eigentümliche Versammlung: Buschige, überlebensgroße Wesen stehen oder liegen herum. Niedlich auf den ersten Blick. Doch aus dem mal knallbunten, mal tiefschwarzen Kunstfell ragen bei genauerer Betrachtung Münder und Augen, Zungen oder Stummelschwänze hervor – und der spontane Impuls loszukuscheln verflüchtigt sich.

Um die 30 Jahre alt waren Modersohn-Becker und Münter, als sie die zarten Zeichnungen und Holzschnitte schufen, die nun in der Schau zu sehen sind.

"Sie waren für diese Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, schon sehr starke Künstlerinnen, die ihren eigenen Weg gegangen sind", erzählt Becker. Damals konnte man sich als Frau nicht so einfach für ein Kunststudium einschreiben. "Deshalb dachte ich, es wäre total spannend, das mit zeitgenössischen Künstlerinnen zu kombinieren, die jetzt in diesem Alter sind wie damals Gabriele Münter und Paula Modersohn-Becker."

Alle jungen Künstlerinnen, die sich die Ausstellungsräume mit den beiden Ahninnen teilen, stammen aus Sachsen. Neben den schaurig-schönen Fellobjekten von Theresa Rothe leuchten die Gemälde von Josefine Schulz in knalligen Farben. Beide Künstlerinnen schlossen erst kürzlich ihr Studium an der Hochschule der Bildenden Künste in Dresden ab.