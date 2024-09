In Sachsen ging der Sommer in eine ungewöhnlich heiße Verlängerung: 34,9 Grad Celsius hat der Deutsche Wetterdienst am 4. September in Leipzig-Holzhausen gemessen. Das ist ein neuer Rekord für den September in Sachsen. In Leipzig hat es Anfang des Monats noch fünf weitere heiße Tage gegeben - also Tage mit einer Höchsttemperatur von über 30 Grad Celsius. Die vorläufige Durchschnittstemperatur in Sachsen im diesjährigen September liegt bei 15,6 Grad Celsius. Damit war der Monat laut Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes rund 2 Grad wärmer als üblich.