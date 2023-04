Er sei genervt und ungeduldig, das gibt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig unumwunden zu. Das Ende der Legislaturperiode ist mittlerweile absehbar, der Beschluss eines mehrheitsfähigen Vergabegesetzes in Sachsen hingegen nicht. Für den Sozialdemokraten ist schon zu viel Zeit verloren gegangen, das alte Vergabegesetz in Sachsen vernünftig zu reformieren.

Vernunft bedeutet dabei für Dulig: Den Zuschlag für öffentliche Aufträge des Landes und der Kommunen in Sachsen sollen künftig nicht mehr die günstigsten Anbieter bekommen. Die Vergabe soll an bestimmte Vorgaben geknüpft werden, etwa an eine bestimmte Lohnuntergrenze oberhalb des Mindestlohnes. Auch Tarifbindung und Umweltstandards seien zu berücksichtigen. Ins Detail gehen will der Wirtschaftsminister nicht. Sein Entwurf liegt seit Dezember vor - seitdem wird in der Koalition hart gerungen.