Der 1. FC Lok Leipzig ist am Samstag (27. April) nach einem absoluten Fußball-Spektakel beim FC Energie Cottbus als Verlierer vom Rasen gegangen. Die Mannschaft von Interimstrainer Tomislav Piplica unterlag dem Aufstiegsfavoriten vor 11.532 Zuschauern im Stadion der Freundschaft mit 3:4 (0:1).

Energie begann das Spiel dominant und ging nach einer druckvollen Anfangsphase verdient mit 1:0 durch Maximilian Pronichevs linke Klebe in Führung (5.). Der 1. FC Lok brauchte eine Weile, um ins Spiel zu finden, doch das gelang dem Tabellen-13. Einziges Manko: Die Chancen wurden nicht genutzt. Cottbus machte das besser und nach dem 2:0 durch Tim Heike schien das Spiel entschieden (53.). Doch dem war nicht so: Lok kämpfte sich eindrucksvoll zurück und ging durch zwei Tore von Ryan Adigo und Abou Ballo sowie einen Strafstoß-Treffer von Farid Abderrahmane sogar in Führung (58./70./83.).