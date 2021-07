Mieten und Leerstand Immobilienwirtschaft sieht keine Wohnungsknappheit in Sachsen

Hauptinhalt

Die Mieten sind in Sachsen in den Großstädten Dresden und Leipzig in den vergangenen Jahren stark gestiegen - vor allem bei Neuvermietungen. Im Bestand sind die Steigerungen geringer. Auch gibt es immer noch Leerstand. Die Wohnungswirtschaft kritisiert deshalb die von der Landesregierung geplante Mietpreisbremse.