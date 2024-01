Schulbildung Lernstände der zweiten Klassen werden in Sachsen geprüft

Sachsen lässt erstmals die Kompetenzen von Zweitklässlern überprüfen. Wie das Kultusministerium mitteilte, finden die Tests an zwei Tagen Ende Mai an allen öffentlichen Grund- und Förderschulen in den Fächern Deutsch und Mathematik statt. Geprüft würden am 28. und 29. Mai alle rund 36.000 Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen.