Nur ein Wort steht auf dem Plakat zu lesen: Shatterhand. Fehlt da nicht was, werden eingefleischte Karl-May-Fans sofort fragen. Das Attribut, das der Westmann aus der Feder des sächsischen Abenteuerschriftstellers seit jeher im Namen trägt, das adelnde "Old" vor dem eigentlichen Namen?

Im Prinzip schon, aber in der Wildwestgegenwart auf Europas schönster Naturbühne reitet man in dieser Saison frei nach Karl May durch eine Geschichte, die Holger Kahl geschrieben hat. Ein echter Felsenbühnen-Profi, man könnte auch von einer doppelten Fachkraft sprechen. Denn er hat nicht nur das Stück geschrieben, sondern auch die Stunts dafür koordiniert. Auch das hat er drauf, als ehemaliger Stuntman. "Ich bin eben mit Körper und Geist dabei", gibt er lachend zu Protokoll.

Wild ist der Westen, hart ist der Beruf

Und erzählt, dass er schon einmal schmunzeln musste. Vor zwei Jahren, als der Ravensburger Verlag nach Protesten gegen den Kinofilm "Der junge Häuptling Winnetou" die Bücher aus dem Programm genommen hat. "Ausgerechnet jetzt setzt du dich hin und schreibst ein Stück über Old Shatterhand, Sam Hawkins und Winnetou", dachte Kahl damals. Nun hat er es fertig und hofft, dass er allem und jedem gerecht wird. Der historischen Vorlage von Karl May, den darin dargestellten indigenen Völkern und dem Publikum, das sich auf ein traditionelles Spektakel mit Cowboys und Indianern freut, ohne sich dabei etwas Diskriminierendes zu denken.

Zwei Westmänner in Betrachtung des Mondes

Werfen wir nochmal einen Blick auf das Plakat zum Stück. Da lassen zwei Westmänner hoch zu Ross ihre Blicke ganz im Stil von Caspar David Friedrich nicht über die Weiten der Prärie, sondern das Elbtal schweifen. Flüchtet sich das Theater hier also in Ironie?

Keine Angst, Manuel Schöbel, Intendant und Regisseur, noch so eine doppelte Fachkraft also, nimmt das Stück ernst, sehr ernst sogar und verrät über die Story: "Wir haben die Friedensbotschaft von Karl May zur Botschaft unseres Stücks gemacht und erzählen eine Geschichte von denen, die am Krieg verdienen, von denen, die die Macht haben, den Krieg zu erhalten. Und wir erzählen von den Nöten der Menschen, die den Krieg beenden wollen, aber nicht wissen wie." Damit sei man genau an der Stelle, wo es sich im Moment lohne, Theater zu machen.

Menschen, Tiere, Explosionen

Und wenn man das auf der Felsenbühne Rathen tut, muss man es entsprechend krachen lassen. Dafür sorgen nicht nur die Pyrotechnik-Abteilung, sondern auch die der Stuntmans sowie zehn neue, nun sogar theatereigene Pferde und insgesamt 70 Mitwirkende. Der Mann in der Titelrolle ist Gast. Sascha Gluth, lange Zeit der Störtebeker in Ralswiek auf Rügen, hat in den vergangenen Jahren den Shatterhand bei der Konkurrenz in Bad Segeberg geübt.

Winnetou ohne kulturelle Aneignung?

Die Rolle seines Blutsbruders Winnetou ist bei Michael Berndt-Cananá traditionell in den besten Händen. Wobei das mit der Tradition ja so eine Sache ist. Der Schauspieler weiß um die neuerdings besondere Verantwortung seiner Rolle als Häuptling der Apachen und erklärt: "Für mich ist diese Rolle ein Stück Sozialisierung und die sorgt natürlich auch für Verklärung." Es sei seine Aufgabe, das nicht undifferenziert an die nächste Generation weiterzugeben.

Wenn man von kultureller Aneignung spreche, dürfe er hinterfragen, was er tue, wenn er etwas anziehe oder benutze. Er stellt fest: "Für mich ist das immer eine Frage des respektvollen Umgangs und ich bin deshalb froh, dass wir Gäste vom Stamm der Crow hier haben, die ihre Kultur, ihre Sprache mit einbringen, die wir auch fleißig lernen."

Rahmenprogramm mit indigenen Kunstschaffenden