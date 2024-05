Hinzu kommen Mindestabstände zu Anwohnern und Umstehenden, die allerdings mit zwei bis fünf Meter recht gering erscheinen. Im Fall der verletzten Kinder und Erzieher in der Dohnaer Kita ist also wahrscheinlich, dass der Landwirt wegen stärkerer Windböen das Sprühen hätte einstellen müssen, er den Mindestabstand nicht einhielt oder auch eine Kombination aus beidem.

Proben von Acker und Kita-Gelände haben Heilmann und seine Leute bereits genommen. Doch auch unangekündigt rücken Heilmanns Außendienstler immer wieder aus. Etwa 120 Kontrollen führen sie im Jahr bei Betrieben durch. Hinzu kommen weitere 80 nach Anzeigen durch Bevölkerung oder Anlieger. Bei 3.600 Betrieben in Sachsen, die Pflanzenschutz einsetzen, könnte er allerdings ein paar weitere Kontrolleure gebrauchen, findet Heilmann.

Zudem droht bei festgestellten Verstößen erstmal nur der pädagogische Zeigefinger, weil der Bauer die sogenannte "gute fachliche Praxis" missachtet hat: "Die Betriebe bekommen von uns eine Verwarnung im Rahmen der guten fachlichen Praxis, weil sie die Anwendungsbestimmung, die sie einhalten müssten, nicht eingehalten haben. Also, es ist kein bußgeldrelevanter Verstoß in dem Fall."

Bußgelder drohen erst, wenn die Behörden Änderungen anordnen und Landwirte diese Anordnung ignorieren -- ein Fakt, den Umweltschützer immer wieder kritisieren. Sie fordern, den Pestizid-Einsatz generell deutlich zu reduzieren. Die Bauernproteste in den vergangenen Monaten haben aber dafür gesorgt, dass entsprechende Vorhaben in der EU und in Deutschland scheiterten.