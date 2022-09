Zum Ende der Achava-Festspiele in Thüringen hat der Veranstalter am Sonntag eine positive Bilanz gezogen. Wie Intendant Martin Kranz MDR THÜRINGEN sagte, besuchten rund 18.000 Menschen die Konzerte und Veranstaltungen. Mit dieser Resonanz sei er sehr zufrieden.

Die Achava-Festspiele sind am Sonntag mit einem Abschlusskonzert in der Peterskirche in Erfurt zu Ende gegangen. Sie fanden in Thüringen zum achten Mal statt. Die Achava-Festspiele haben seit 2015 ihren festen Platz im Kulturkalender Thüringens. Kernpunkt ist der interreligiöse und interkulturelle Dialog, der von den Gedanken in den Schriften jüdischer Propheten der Hebräischen Bibel ausgeht. Das hebräische Wort "Achava" bedeutet Brüderlichkeit.