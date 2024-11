Der Co-Landeschef der Thüringer AfD, Stefan Möller, will nach Berlin. Möller bestätigte am Dienstag einen Bericht des Magazins Stern und des Fernsehsender ntv, wonach er für den Bundestag kandidieren wolle. Möller sagte dazu der Deutschen Presse-Agentur: "Ich würde das schon gerne machen." Der andere Landes- und Fraktionschef Björn Höcke hingegen will nach dem Bericht von Stern und ntv Landtagsabgeordneter in Thüringen bleiben. Dazu sagte Möller nichts. Die beiden führen derzeit die Thüringer AfD als Doppelspitze.