Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke ist Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl 2024. Auf dem Landesparteitag in Pfiffelbach (Weimarer Land) stimmten 87,8 Prozent der Delegierten am Freitagabend für ihn, zwölf Prozent gegen ihn. Es gab keine Gegenkandidaten. Die gesamte Liste muss auf der mehrtägigen Versammlung noch einmal komplett per Abstimmung bestätigt werden.