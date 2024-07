Nach einem Ausbruch der afrikanischen Schweinepest in Hessen mahnt der Thüringer Bauernverband die Bevölkerung, einfache Hygienemaßnahmen einzuhalten. Dazu gehöre zum Beispiel, dass an Raststätten Lebensmittel nicht achtlos weggeworfen werden sollen. Grundsätzlich sei die Gefahr eines Ausbruchs in Thüringen weiterhin hoch und einen Impfstoff gebe es nicht .

Schon ein achtlos weggeworfenes Wurstbrot könne Krankheitserreger enthalten und Wildschweine anstecken, so der Bauernverband. Gerade an Raststätten sollten Essensreste unbedingt in Mülltonnen geworfen werden. Schweinezüchter müssten besonders darauf achten, dass Erreger nicht auf ihre Bestände überspringen. Denn infizierte Schweine würden in der Regel sterben.