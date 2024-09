Als alleinerziehend gilt in Deutschland mittlerweile, wer mehr als 60 Prozent der Betreuungszeit übernimmt. Das entschied Ende vergangenen Jahres das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die Richter erklärten damals: "Die Regelung knüpft an die prekäre Situation von Alleinerziehenden an. Diese besteht darin, dass sie das Kind hauptsächlich betreuen und so wegen des Ausfalls des anderen Elternteils besonders belastet sind. Eine solche Belastung ist auch dann gegeben, wenn der Schwerpunkt der Betreuung ganz überwiegend bei nur einem Elternteil liegt."