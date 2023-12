Maria Materne* ist Mutter von siebenjährigen Zwillingen. Vom Vater der Kinder lebt sie getrennt. Die Eltern teilen sich die Betreuung. Alle zwei Wochen von Mittwochnachmittag bis Montagmorgen ist der Nachwuchs beim Vater – die restliche Zeit entsprechend bei der Mutter. Für den Mann ist das auch die Begründung, keinen Unterhalt zu zahlen. Er sieht seine Expartnerin in dieser Betreuungskonstellation nicht als alleinerziehend. Maria Materne klagt den Unterhalt ein und hat nun eine höchstrichterliche Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig erhalten.

Die Richter geben ihr Recht. Als alleinerziehend gilt der Elternteil, der mehr als 60 Prozent der Betreuungszeit übernimmt: "Die Regelung knüpft an die prekäre Situation von Alleinerziehenden an. Diese besteht darin, dass sie das Kind hauptsächlich betreuen und so wegen des Ausfalls des anderen Elternteils besonders belastet sind. Eine solche Belastung ist auch dann gegeben, wenn der Schwerpunkt der Betreuung ganz überwiegend bei nur einem Elternteil liegt. Wer wie viel das Kind betreut, muss rein nach der Zeit errechnet werden, die das Kind in der Obhut des einen oder anderen Elternteils verbringt. Wechselt die Betreuung tageweise, kommt es darauf an, wo das Kind zu Tagesbeginn ist."