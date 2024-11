In den Thüringer Kommunen gibt es deutliche Unterschiede, was die Zukunft des gedruckten Amtsblattes angeht. "Die gedruckte Version ist ein Auslaufmodell in unserer Kommune", erklärt etwa Cindy Heinkel für die Stadt Sonneberg . Ab Januar 2025 solle die Auslieferung des gedruckten Amtsblattes eingestellt werden, danach seien Print-Versionen nur noch in geringer Zahl im Rathaus erhältlich.

Auch in Mühlhausen gebe es nur noch Exemplare zum Abholen, das gedruckte Amtsblatt für alle Haushalte wurde dort bereits eingestellt, so eine Sprecherin. In Weimar und Gera gebe es bisher keine Schritte in diese Richtung, in Eisenach werde eine Einstellung jedoch geprüft, hieß es.