Jetzt beginnt die Geschichte skurril zu werden. Es gibt tatsächlich Kommunen in Brandenburg und Sachsen darunter auch Pausa im sächsischen Vogtland, die eine Anweisung der Bundesnetzagentur umsetzen lassen, die diese nie erteilt haben will. Es geht genau um diesen Fall, dass nämlich der Aufkleber "Keine Werbung" auch das Amtsblatt umfassen würde: "Die Bundesnetzagentur hat die Deutsche Post aufgefordert, grundsätzlich einen Sperrvermerk zu beachten", ist dort zu lesen.

Der Schwarze Peter wandert also weiter. Wir fragen bei der gelben Post nach, die mit ihrem Service POSTAKTUELL die Amtsblätter ausliefert. Und zwar gemäß Vertrag mit dem Verlag und so viele, wie dieser zum Verteilen zur Verfügung stellt.

Schön, aber trotzdem fehlen immer noch die Amtsblätter in vielen Briefkästen. Hier kommt der Vertrag ins Spiel, den die Amtsblatt-Verlage logischerweise mit der Post abschließen müssen, damit die dann in die Spur geht. Da gibt es zwei Tarife, ein Tarif beinhaltet die Auslieferung an "alle" und einer an "sämtliche".