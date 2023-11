Andreas Ettel vom Thüringer Apothekerverband sagte MDR THÜRINGEN, im Freistaat fehlten jährlich 150 Apotheker. Ausgebildet werden an der Universität Jena pro Jahr aber nur rund 60. Das reiche nicht für die 499 Apotheken in Thüringen. Das Gesundheitssystem sei in den vergangenen Jahren nur kaputtgespart worden, so Ettel.