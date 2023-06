Als weiteres Beispiel führt Wurzbacher die sogenannte Präqualifizierung an - eine Art Eignungstest. Diese gilt demnach für diverse Akteure im Gesundheitswesen, etwa für Sanitätshäuser, Orthopäden oder eben auch für Apotheken. Diese "Präqualifizierung" muss erlangt werden, um bestimmte Gerätschaften als Kassenleistung abgeben zu dürfen; zum Beispiel ein Blutdruck-Messergerät.



Für die Apotheken bedeutet das, dass sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, beispielsweise muss ein Raum mit einer Liege und anderen spezifischen Eigenschaften ausgestattet sein. "Da fragt sich jeder Apotheker: Warum muss das eine Apotheke haben, wenn es nur um ein Blutdruck-Messgerät geht? Der Patient braucht dafür keine Liege. (...) Apotheken wurden da einfach mit den Topf hineingeworfen. Nur wenn sie das haben, dürfen sie bestimmte Dinge an Patienten abgeben. Apotheken wollen ja gar nicht all das machen, was Sanitätshäuser machen - aber sie müssen diesen ganzen Aufwand nachweisen und Umbauten machen, nur damit diese Räume da sind. Deswegen haben sich viele Apotheken von diesem Markt vollkommen verabschiedet. In der Stadt mag das noch gehen, aber die Landapotheken, wo kein Sanitätshaus weit und breit in der Nähe ist (...) Gerade für ältere Leute kann das zur Odysee werden."



Kontrollen der Apotheken gebe es bereits durch das Landesverwaltungsamt. Deren Aufsicht prüfe, ob in den Apotheken alles korrekt ablaufe. "Wir handeln hier mit hochwirksamen Arzneistoffen und dann sollen wir nicht in der Lage sein, ein Blutdruck-Messgerät normgerecht abzugeben? Das ist schon schwierig zu vermitteln", meint Wurzbacher und schüttelt den Kopf.