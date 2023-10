Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gesundheitsversorgung Elf weniger in einem Jahr: Apothekensterben in Thüringen geht weiter

31. Oktober 2023, 13:46 Uhr

Das Apothekensterben in Thüringen dauert an. In diesem Jahr machten bereits elf Apotheken dicht - weitere sollen folgen. Die Apothekerkammer macht unter anderem eine unzureichende Vergütung verantwortlich. Für Mittwoch ist eine Demonstration vor dem Landtag geplant.