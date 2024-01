Unter dem Motto "Sagenhaft Grenzenlos" geht es vom 19. bis 22. September auf insgesamt 234 geführten Routen für Wanderfreunde durch den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal , am Grünen Band und der Deutschen Märchenstraße entlang. Die Touren reichen von kurzen Runden für Familien mit Kindern bis hin zu anspruchsvollen, großen Etappen für Wanderprofis.

Dabei gehe es nicht nur um die einzigartige Landschaft und Natur, sondern auch um die Geschichte und Geschichten der Region, erklärt Sophia Lamprecht vom Projektteam. So sei beipielsweise eine Morgenpirsch am Gründen Band geplant, in deren Zentrum Erzählungen über die Burg Hanstein und der innerdeutschen Grenze stehe.