Am Bahnhof Jena-Göschwitz trennt sich die Elektro- von der Dieselwelt. Während nach Norden und Süden die Züge mit Bahnstrom unterwegs sind, steigen die Reisenden in Richtung Osten und Westen in Dieseltriebwagen.

Der Fahrgastverband Pro Bahn befürchtet, dass das Geld gerade mal für die aktuell laufenden Projekte reicht. "Um die zahlreichen Aus- und Neubauvorhaben in den nächsten Jahren zu finanzieren, sind jährlich mehr als drei Milliarden Euro erforderlich", heißt es in einem offenen Brief an den Ostbeauftragten Carsten Schneider.