Wegen der Haushaltskürzungen des Bundes sieht der Fahrgastverband Pro Bahn den Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke Weimar-Jena-Gera-Gößnitz akut in Gefahr. Der Haushaltsausschuss hat am Donnerstagabend beschlossen, die Investitionsmittel für das laufende Jahr von 2,3 auf 1,7 Milliarden Euro zu senken. Weil aber bereits viel Geld für laufende Projekte gebunden sei, werde es in den nächsten Jahren kaum feste Finanzierungszusagen für neue Bauvorhaben geben.