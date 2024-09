Es gibt tatsächlich eine Linie, die von Berlin über Erfurt bis Basel fährt. Eine Zeitung hatte Ende August geschrieben, diese Züge würden jetzt oft in Karlsruhe enden, damit diese nicht ganz zurückgewiesen werden. Wie oft das passiert ist, dazu hat die Bahn MDR THÜRINGEN nicht geantwortet.

Aktuell fahren diese Züge laut Fahrplanauskunft alle ganz normal bis in die Schweiz - und zwar fünf Mal am Tag in beide Richtungen. Das ist mehr als eigentlich vorgesehen. Hier profitiert Erfurt von Baustellen anderswo. Ab Dezember ist es dann wieder eine Verbindung pro Tag.