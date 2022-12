Beratungsstellen Integrations-Förderprogramm "IQ" läuft aus - Fortsetzung gesucht

Hauptinhalt

In Thüringen gibt es derzeit vier Beratungsstellen, die unter dem Programm "Integration durch Qualifizierung" Zugewanderten Arbeit in Deutschland verschaffen wollen. Die Förderung durch den Bund für das IQ-Netzwerk endet jedoch zum Ende des Jahres. Ein MDR-AKTUELL-Nutzer möchte wissen, wie es dann weitergeht und: "Wie will die Landesregierung ohne dieses Projekt dem Fachkräftemangel in Thüringen wirksam begegnen?"