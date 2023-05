Temperaturschwankungen und viel Regen - was uns Menschen den Frühling ein bisschen verdorben hat, hat unsere Bienen nicht aus der Fassung gebracht. "Ein gesundes Bienenvolk kommt damit seit 50 bis 60 Millionen Jahren klar. Da gab es immer schon Warm- und Kaltphasen. Damit hat die Biene kein Problem", so sieht es Ralf Kunz vom Landesverband der Thüringer Imker.

Und auch Imker-Kollegin Klaudia Remus schaut zum Welttag der Biene zufrieden auf die letzten Wochen zurück. "Im vergangenen Jahr war die Frühjahrsernte nicht so gut, aber in unserer Region hier sieht es in diesem Jahr richtig gut aus." Ein Grund dafür sind die längeren Blühzeiten. Seit Wochen sind die Felder gelb von Raps. Es ist nichts vertrocknet und nichts verwelkt. Die Bienen haben Zeit, ihren Nektar einzusammeln. Auch die Wiesen stehen in voller Blüte. Allerdings, und das ist das Problem, es gibt zu wenig davon.