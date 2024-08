An 13 Schulen in Thüringen sind zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Drohmails eingegangen. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, sind ihr bisher Bombendrohnungen an 13 Schulen bekannt - und zwar in Weimar, Jena, in Thamsbrück im Unstrut-Hainich-Kreis und Schleusingen in Südthüringen. Zum Teil seien die Bombendrohungen wortgleich gewesen.

Es ist die mittlerweile dritte Serie von Droh-Mails gegen Thüringer Schulen in diesem Schuljahr, das am 1. August begonnen hat. Schon am ersten Schultag waren in zwölf Schulen in Thüringen Drohungen eingegangen. Betroffen waren Erfurt, Eisenach, Weimar, Friedrichroda, Ilmenau, Stadtilm, Schmölln und Bad Lobenstein. In der vergangenen Woche - der ersten regulären Schulwoche - hatte es Drohungen an zwei Erfurter Schulen und einer Schule in Jena gegeben. In keiner Schule wurde etwas Gefährliches gefunden.