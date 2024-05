Erste Ansprechpartner für die Kinder in Gefährdungslagen sind immer die Lehrer, Schulpsychologen und die Schulleitung. Diese sind und werden auch entsprechend geschult. Es gibt in allen Schulen Materialien und Informationen, die gemeinsam mit der Polizei und anderen Behörden ausgearbeitet wurden. Dazu gehört auch, dass sich Schulleiter und Einsatzleiter der Polizei möglichst kennen sollten. Auch das ist Teil der Arbeit vom Landeskoordinator polizeiliche Betreuung, René Treunert. Er soll diese Verbindungen herstellen. Wer sich kennt, wichtige Dinge im Vorfeld besprochen hat, kann auch im Ernstfall viel besser und vertrauensvoller zusammenarbeiten.

So will die Polizei mit dem Lehrer-Fortbildungsinstitut die Handreichungen des Landes Thüringen verbessern. Wegen neuer Entwicklungen sollen Schulleiter, aber auch Lehrer in die Lage versetzt werden, mit solchen Lagen richtig umzugehen, erklärt Treunert. Im besten Fall bräuchten die meisten Lehrer das nie in ihrer Schulkarriere. Aber die, die in eine solche Situation kommen, sind dankbar für alles, was ihnen hilft.