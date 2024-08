Am ersten Schultag sind an zahlreichen Thüringer Schulen Bombendrohungen eingegangen. Wie die Polizei bestätigte, waren unter anderem Schulen in Bad Lobenstein, Eisenach, Erfurt, Friedrichroda, Ilmenau, Schmölln, Stadtilm und Weimar betroffen. Die Schulgebäude wurden evakuiert, örtlich laufen derzeit noch Polizeieinsätze.

Am Morgen waren in den Schulen E-Mails eingegangen, in denen mit einer Bombenexplosion gedroht wurde. In allen bislang bekannten Fällen handelt es sich laut Landeseinsatzzentrale um eine wortgleiche E-Mail mit derselben Absenderadresse.