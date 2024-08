In mehreren Thüringer Schulen sind am Mittwochmorgen erneut Droh-Mails eingegangen. Wie eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN sagte, fnad an zwei Erfurter Schulen deshalb kein Unterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler seien nach Hause geschickt oder von ihren Eltern abgeholt worden. An einer Jenaer Schule ging trotz einer Drohung der Unterricht dagegen weiter.

Die Polizei durchsuchte am Morgen in Erfurt das Gutenberg-Gymnasium und die Integrierte Gesamtschule auch mit einem Spürhund. Laut Polizei waren die E-Mails am Morgen bei den Schulleitungen eingegangen. Auf der Internetseite einer Schule war von einer Bombendrohung die Rede. Nähere Angaben dazu machte die Polizeisprecherin zunächst nicht.

Die Erwartung, dass das in der Mail angekündigte schädliche Ereignis eintritt, ist relativ gering, wenn bundesweit mehrere solcher Mails eingehen. Sprecher der Jenaer Polizei

Bei einem weiteren Einsatz nach einer Drohung an der Grete-Unrein-Gesamtschule in Jena wurde laut Polizei ermittelt, dass bundesweit an Schulen gleichlautende E-Mails verschickt wurden. Daher sei die Schule lediglich von Beamten abgesucht worden. Ein Sprengstoffhund kam nicht zum Einsatz. Der Unterricht finde regulär statt, die Taschen der Schüler seien kontrolliert worden. Die Polizei bleibt bis Unterrichtsende vor Ort. "Die Erwartung, dass das in der Mail angekündigte schädliche Ereignis eintritt, ist relativ gering, wenn bundesweit mehrere solcher Mails eingehen."

Bildrechte: Martin Wichmann

Drohungen an Thüringer Schulen gibt es immer wieder - die genaue Zahl der Taten kann die Landespolizeidirektion (LPD) jedoch nicht nennen. Die polizeilichen Recherchesysteme seien dafür nicht geeignet, sagte eine Sprecherin MDR THÜRINGEN. Auch zu Tätern und Hintergründen gibt es zumindest bei der LPD kaum Informationen.

So heißt es auf Nachfrage, nur zum Teil seien Tatverdächtige nach Drohungen ermittelt worden, etwa nach einer Bombendrohung an einer Erfurter Berufsschule im Frühjahr dieses Jahres. Damals habe sich eine 15-Jährige nach eigener Aussage "einen Scherz erlaubt". Auf die Frage, wer in einem solchen Fall die Einsatzkosten trägt, sagte die Sprecherin, dass "gegebenenfalls" Kosten geltend gemacht werden könnten, sollte ein Verantwortlicher ermittelt werden.

Bombendrohungen haben am Mittwoch auch den Betrieb an vier Schulen in Ostsachsen unterbrochen, zudem gab es in Sachsen-Anhalt Einsätze der Polizei in Dessau und Magdeburg.