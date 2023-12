Saale-Orla-Kreis und Weimar Brände beschädigen Wohnhäuser - Hunde verendet

Zwei Hunde sind beim Brand eines Wohnhauses in Grobengereuth im Saale-Orla-Kreis verendet. Eine Bewohnerin des Gebäudes, in dem eine Hundepension untergebracht ist, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.