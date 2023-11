Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mittelhäuser Straße in Erfurt rückte die Feuerwehr am Montagabend aus. 38 Erwachsene und Kinder mussten ihre Wohnungen zeitweise verlassen. Vier Menschen mussten über eine Drehleiter gerettet werden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Das Feuer war nach Polizeiangaben gegen 21:30 Uhr in einem Zimmer ausgebrochen. Die meisten Bewohner konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren, einige mussten die Nacht in einem Hotel verbringen. Zwei Wohnungen sind vorerst unbewohnbar.

Experten der Kriminalpolizei ermitteln zur Brandursache. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro.

Brand auch in Hamburger Straße in Erfurt

Bereits am Montagnachmittag hatte es in einem Wohnhaus in der Hamburger Straße in Erfurt gebrannt. Hier ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

