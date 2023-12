Nach einem Dachstuhlbrand in Weimar-Gelmeroda ist im Internet eine Spendenaktion für die betroffene dreiköpfige Familie ins Leben gerufen worden.

Das Feuer war in der Nacht zu Samstag im Dachgeschoss der Doppelhaushälfte ausgebrochen. Die Eltern mit ihrem zehn Monate alten Baby und dem Hund konnten sich in Sicherheit bringen. Der Dachstuhl wurde komplett zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, die Familie wurde in einer Notwohnung von Weimars städtischer Wohnungsgesellschaft untergebracht.