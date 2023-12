Ein mutmaßlicher Bankräuber hat sich am Donnerstagabend in Erfurt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei sei es zu Fuß über mehrere Hinterhöfe und Mauern gegangen, sagte ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN.

Gegen 21 Uhr war in einer Bankfiliale am Hermannsplatz im Südwesten der Altstadt Alarm ausgelöst worden. Die Beamten trafen vor Ort im Bereich des Bankschalters einen Mann an, der sich kniend an einem Tresor zu schaffen machte.