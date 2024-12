Auf dem Landesparteitag des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) am Samstag in Ilmenau stehen die Mitglieder vor einer Richtungsentscheidung. Dabei bestimmen sie nicht nur über den eigenen politischen Kurs der nächsten Jahre, sondern auch über die politische Zukunft Thüringens. Denn die Mitglieder werden entscheiden, ob das BSW dem Koalitionsvertrag zustimmt und damit den Weg für eine Brombeer-Regierung aus CDU, SPD und BSW freimacht.

Zwar ging es Wagenknecht vordergründig um den Wortlaut der Friedenspräambel, parteiintern gab es aber schon Zweifel, ob es wirklich nötig sei, in Thüringen die Rolle der populistischen Friedenspartei in Opposition aufzugeben, die das BSW auch auf Bundesebene einnimmt. Es kam zum Kräftemessen mit der Thüringer Landesvorsitzenden Katja Wolf, die stets betont hatte, Verantwortung für Thüringen übernehmen zu wollen. Am Ende fanden beide Frauen einen Kompromiss: Nachverhandlungen in der Friedensfrage.