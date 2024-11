BSW gegen BSW. So liefen - grob zusammengefasst - die vergangenen Wochen. Die Kurzfassung:

Ende Oktober sondiert der Thüringer BSW-Landesverband mit der CDU und der SPD. Man prüft vorsichtig, ob man gemeinsam eine Regierung bilden will. Doch die Gespräche geraten ins Stocken. Parteivorsitzende Sahra Wagenknecht soll unzufrieden mit einem Präambeltext zum Thema Außenpolitik gewesen sein.

Kurze Zeit später einigen sich die Thüringer Verhandler doch auf einen Text. Sie äußern darin gemeinsame, aber auch unterschiedliche außenpolitische Vorstellungen - doch Wagenknecht bezeichnet das Papier als einen "Fehler".

Die Thüringer Partner - allen voran die SPD - und deren Basis reagieren gereizt. Doch man ringt sich weiter durch in Thüringen. Dann, kurz bevor in dieser Woche die konkreten Koalitionsverhandlungen beginnen, wird dem Thüringer BSW um Katja Wolf klar: In ihren Reihen gibt es neue Mitglieder. Ohne, dass die Thüringer davon gewusst haben.

Wagenknecht nimmt an Thüringen vorbei Mitglieder auf

Bei den Mitgliederzahlen wird es jedoch undurchsichtig: Die Bundesspitze teilt auf Nachfrage mit, dass es in Thüringen aktuell 89 Mitglieder gibt. Am vergangenen Dienstag hatte der Thüringer Landesverband dem MDR noch mitgeteilt, es gebe 83.

Dazu passt aber nicht die Zahl der Neuen, die der Bundesvorstand am Landesverband vorbei in den vergangenen Tagen aufgenommen haben soll - und die am Wochenende Thüringer BSWler gegenüber der "Thüringer Allgemeinen" auf 21 schätzten.

Wir bleiben weiterhin bei unserem Kurs. BSW-Bundesspitze

Weitere MDR-Nachfragen blieben bis Redaktionsschluss am Freitag sowohl von der Bundesspitze als auch gänzlich vom Thüringer BSW unbeantwortet. Die Bundesspitze teilte nur mit, man nehme "auch künftig regelmäßig neue Mitglieder aus allen Bundesländern auf" - auch aus Thüringen. Und: "Wir bleiben weiterhin bei unserem Kurs eines langsamen und kontrollierten Wachstums."

Diesmal ist es halt anders gelaufen. Thüringer BSW-Mitglied

Noch im Sommer gab es allein in Thüringen laut eigenen Angaben beim BSW etwa 1.000 Anwärterinnen und Anwärter. Auf das eigene Vorschlagsrecht hatten die Thüringer vor der Landtagswahl noch stolz verwiesen. "Diesmal ist es halt anders gelaufen", beschwichtigt ein BSW-Mitglied, das in Thüringen von Anfang an mit dabei ist und anonym bleiben möchte.

Bei Landesvorsitzender Katja Wolf klang das am Wochenende beim Mitgliedertreffen in Erfurt ein bisschen anders. Man sei "überrascht" gewesen. Und, so sagt es Wolf gegenüber der "Thüringer Allgemeinen": "Ich bin etwas verwundert." Wolf ist dabei nicht allein - ein anderes BSW-Mitglied wundert sich ebenfalls, warum Wagenknecht die Entscheidung an Thüringen vorbei getroffen hat. "Die Frage stellt sich wirklich."

Mitgliederaufnahme Dauerthema beim BSW

Der Aufnahmeprozess von neuen Mitgliedern war von Anfang an ein Thema beim BSW. Die Bundessatzung legt in Artikel 4 fest, dass die Landesverbände zwar vorschlagen dürfen, wen sie aufnehmen wollen. Das letzte Wort wird aber "grundsätzlich" in Berlin gesprochen. Und: "Die Ablehnung des Antrags bedarf keiner Begründung." (Ein kurzer Vergleich: Bei der SPD entscheidet grundsätzlich der Vorstand des jeweiligen Ortsvereins.)

Wie viel Einfluss nimmt Sahra Wagenknecht damit auf die Mehrheitsverhältnisse des Thüringer Landesverbandes?