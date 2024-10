Auf dem Weg zu einer neuen Regierung in Thüringen sind CDU, BSW und SPD offenbar einen Schritt weitergekommen. Alle drei Parteien haben am Montagnachmittag um 16 Uhr zu einem gemeinsamen Pressegespräch eingeladen.

In den vergangenen Tagen hatten die Sondierer um eine Formulierung für ein Vorwort des Koalitionsvertrags gerungen. Hintergrund waren Forderungen von Seiten des BSW und seiner Bundesvorsitzenden Sahra Wagenknecht .

In Brandenburg haben die Spitzen von SPD und BSW bereits erklärt, in Koalitionsverhandlungen starten zu wollen. Dort wurden entsprechende Formulierungen zum Thema Frieden und Ukraine in das Sondierungspapier aufgenommen.