Das Ziel des Handyverbots an Grundschulen überzeugt Linke-Politikerin Grosse-Röthig hingegen nicht. "Das ist Symbolpolitik - das ist schließlich schon in den Schulordnungen enthalten."

Im Vertrag steht "Die Voraussetzung für ein 20-Minuten-Land sind mehr Ärztinnen und Ärzte." Doch woher sollen die in Zeiten des demografischen Wandels und Fachkräftemangel kommen? Bühl will sie beispielsweise gewinnen, indem das Land die Kosten einiger Studienplätze an der privaten Medizin-Uni trägt, die es seit Kurzem in Erfurt gibt. Im Gegenzug würden die angehenden Mediziner an Thüringen als Arbeitsort gebunden werden.