Gruppensprecherin Ute Bergner sagte der TLZ zu dem Ausschluss-Beschluss: "Es hat in den vergangenen Wochen einige Alleingänge gegeben, die sich nicht mit unseren politischen Leitlinien und unserer DNA decken". Die Partei will sich am Freitagnachmittag zu den Personalien äußern.



Gröning sagte MDR THÜRINGEN, er habe am Donnerstag eine entsprechende Mail der Partei bekommen. Darin werde ihm parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Der frühere AfD-Abgeordnete kündigte an, dass er sich gegen den Ausschluss wehren wolle. Er erklärte weiter, er habe sich mit den übrigen Gruppenmitgliedern in der Vergangenheit über das Thema Corona-Impfungen sowie Funktionszulagen im Landtag gestritten.