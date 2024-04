Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Gera darf der umstrittene Bewerber Yves Berlinghoff nun doch antreten. Das hat der Wahlausschuss der Stadt am Dienstagnachmittag entschieden.

Die Entscheidung des Wahlausschusses kann vor der Wahl nicht mehr angefochten werden. Der Ausschuss hatte den Wahlvorschlag für Berlinghoff in seiner ersten Sitzung in der vergangenen Woche zunächst einstimmig für ungültig erklärt. Berlinghoff tritt als unabhängiger Kandidat an. Er nahm aber zuletzt auch bei Veranstaltungen des rechtsextremen Christian Klar teil und tritt in einem Videoformat mit Klar auf. Der Entscheidung des Wahlausschusses ging eine mehrstündige, teils hitzige öffentliche Sitzung im Geraer Rathaus voraus.